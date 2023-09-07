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Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı’nda seferler normale döndü

İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.

Yayınlanma: 07:04 - 07 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı’nda seferler normale döndü

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı’mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da şiddetli yağışlar Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı’nda seferlerin aksamasına neden olmuştu. (AA)

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