Kırıkkale Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Kırıkkale’de, 8 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Kırıkkale ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Kırıkkale seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Kırıkkale'nin 8 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 202.941 seçmen sayısı bulunuyor.
KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023
SEÇİM SONUÇLARI 2023
Önceki (2018) seçimde Kırıkkale’de oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%43,6
|2018
|CHP
|%15,2
|2018
|İYİ Parti
|%13,6
|2018
|MHP
|%24,2
|2018