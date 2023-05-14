Abone Ol

Kırıkkale Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Kırıkkale’de, 8 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Kırıkkale ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kırıkkale Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Kırıkkale seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Kırıkkale'nin 8 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 202.941 seçmen sayısı bulunuyor.


KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023

SEÇİM SONUÇLARI 2023

Önceki (2018) seçimde Kırıkkale’de oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti%43,62018
CHP%15,22018
İYİ Parti%13,62018
MHP%24,22018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam