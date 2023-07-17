Kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'de dün çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

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Hakkari’ye gelen 18 kişilik doğasever grubu, dün 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağlarına çıktı. Grupta Adıyaman’dan geldiği belirtilen Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Avcu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mehmet Aydın ve Hakime Koçu arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Ekiplere, vatandaşlar da destek veriyor.

Dün bölgeye gidip havadan helikopterle çalışmaları izleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın bugün de bölgeye gideceği belirtildi. (DHA)

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