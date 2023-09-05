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Kırklareli’nde şüpheli ölüm: Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Özlem Yürük (25), erkek arkadaşı İsmail Arı'nın evinde ölü bulundu. Evde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan Arı tutuklandı.

Yayınlanma: 15:50 - 05 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kırklareli’nde şüpheli ölüm: Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Kırklareli, Lüleburgaz’da yalnız yaşayan Özlem Yürük, önceki gece erkek arkadaşı İsmail Arı’nın evine gitti. Sabah saatlerinde Arı, Yürük’ün hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112’yi aradı. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yürük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde uyuşturucu maddelere rastlandı. Yürük’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Gözaltına alınan Yürük’ün erkek arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

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