Abone Ol

Kız arkadaşını boğarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli polise teslim oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kız arkadaşını boğarak öldürdü

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evde görüşen Ü.A. ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.A., S.A.’yı boğarak öldürdü.

Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ü.A. gözaltına alındı. Ü.A.’nın ifadesi üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, S.A.’nın öldüğünü belirledi. Kadının cesedi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (AA)

Cezaevinden kaçtı, kadını boğarak öldürdüİlginizi ÇekebilirCezaevinden kaçtı, kadını boğarak öldürdüBoşanmak isteyen eşini boş araziye götürüp boğarak öldürdüİlginizi ÇekebilirBoşanmak isteyen eşini boş araziye götürüp boğarak öldürdüZeynep'i boğarak öldüren annesine verilen ceza onandıİlginizi ÇekebilirZeynep'i boğarak öldüren annesine verilen ceza onandıİki yaşındaki çocuğu boğarak öldürdü... Anlattıkları kan dondurduİlginizi Çekebilirİki yaşındaki çocuğu boğarak öldürdü... Anlattıkları kan dondurdu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam