Kız isteme cinayeti

Zonguldak'ta Mustafa E., kız isteme meselesi nedeniyle husumetli olduğu Rıza Akman'ı bıçaklayarak öldürdü.

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yeniköy’de yaşayan Rıza Akman Çağlayan (30), bir süre önce ailesiyle birlikte Mustafa E.’nin (52) bir yakınının kızını kendisine istedi, ancak olumsuz cevap aldı. İkili arasında bu nedenle husumet oluştu.

ARKADAŞINI DA BIÇAKLADI

Mustafa E., dün gece saatlerinde Rıza Akman Çağlayan’ın otomobilinin önünü kesti. İkili burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mustafa E., Çağlayan ile yanındaki arkadaşı Abdullah Y.’yi bıçakla yaraladı. İhbarla üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Çağlayan kurtarılmadı, Abdullah Y.’nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma, kaçan Mustafa E. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendiren iki şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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