Kız öğrenci asansörde mahsur kaldı… KYK yurtlarında asansör isyanı

Sivas'ta, KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde yaşanan asansör arızası sonucu mahsur kalan bir kız öğrencinin kurtarılmasının ardından binlerce öğrenci protesto için bahçeye indi.

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KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü’nde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kız öğrenci asansörde mahsur kaldı. Öğrencinin çığlıkları üzerine yurt görevlileri ve arkadaşları hemen harekete geçti. Yaklaşık yarım saatlik bir çaba sonucu öğrenci kurtarıldı.

ZEREN İHMAL KURBANI OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Aydın’da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan benzer bir asansör kazasının ardından gerçekleşti. İlgili olayda, 15 kişilik asansörün aşırı yük nedeniyle arıza yapması sonucu Zeren Ertaş adlı öğrencinin yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yaratmıştı.

Bu üzücü olayın ardından KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü’ndeki benzer bir olay, binlerce öğrencinin tepkisine yol açtı. Öğrenciler, olayı protesto etmek amacıyla binlerce kişiyle bahçede toplandılar ve sloganlar attılar. Eylem sonrası öğrenciler dağıldı, polis ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemleri aldı. (DHA)

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