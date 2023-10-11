Kız öğrenciler tacizci antrenörü kayda aldı…

Silivri'de iki kız öğrencinin taciz iddiasıyla şikayetçi olduğu voleybol antrenörü gözaltına alındı. Hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla işlem yapılan antrenörün öğrencilerden biri ile yaptığı konuşmanın kayda alındığı öğrenildi...

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Silivri voleybol antrenörü U.T., iddiaya göre öğrencisi olan iki kız çocuğuna tacizde bulundu. Kızların şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. U.T. yakalanarak gözaltına alındı. U.T. emniyetteki işlemlerin ardından “çocuğun cinsel istismarı” suçundan adliyeye sevk edildi.

BİR DAHA OLMAYACAK

Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı. Kayıtta öğrencinin “Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi” dediği, U.T.’nin ise “Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak” dediği duyuluyor.

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