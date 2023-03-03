‘Kızılay Holding’in 12 koltuklu başkanı

Deprem bölgelerinde parayla çadır satan Kızılay’ın bünyesinde 11 şirket faaliyet gösteriyor. 11 şirketin Yönetim Kurulu Başkanı da eleştirilerin hedefindeki Kınık.

Deniz AYHAN

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11 kenti yıkan depremlerin ardından yetersiz kaldığı, Ahbap ve Türk Eczacılar Birliği'ne çadır sattığı gerekçesiyle tepkilerin odağına oturan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'ın 12 ayrı koltukta oturduğu ortaya çıktı.

Kınık'ın İstanbul Ticaret Odası'nda 14 ayrı şirket kaydı bulunuyor. Şirketlerin çoğu Kızılay bünyesindeki şirketler. Kınık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Kızılay'a bağlı şirketler şöyle:

■ Kızılay Yatırım Holding A.Ş.

■ Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

■ Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

■ Kızılay Sağlık Anonim Şirketi

■ Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.

■ Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.

■ Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi

■ Kızılay Bakım Anonim Şirketi

■ Kızılay Lojistik Anonim Şirketi

■ Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi

■ Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Anonim Şirketi

SAĞLIK ŞİRKETİNE DE ORTAK

Kınık'ın ayrıca UG Medical Services Sağlık Hizmetleri Şirketi'nde ortaklığı bulunuyor. Firmanın iş konusu “Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri doğumevleri, diş ve protez tedavi merkezi kurmak, işletmek. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. Her türlü tıbbı yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetleri vermek” olarak belirtiliyor. Kınık'ın ortaklığının bittiği şirketler arasında 4T Sağlık ve Bilgi İşlem Hizmetleri Şirketi ile Toprakanadan Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Şirketi yer alıyor. Toprakanadan Doğal Ürünler şirketinin kurucuları arasında Kerem Kınık ile eşi Hatice Kınık bulunuyor. 2007'den 2016'ya kadar faaliyet göstere şirketin doğal tarım ürünü, kuruyemiş, aktar ürünü sattığı öğrenildi.

Erdoğan'la poz verip meydan okudu

Kızılay'ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği'ne 46 milyon liraya sattığının ortaya çıkmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de Kızılay Başkanı Kınık'ı yalnız bırakmadı. İkili, 27 Şubat'ta Adıyaman'da Kınık'la fotoğraf verdi. Bu desteğin hemen ardından Kınık Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına “Yarışmayan bin insanı, yenemezsin” diye yazdı, istifa çağıranlarına ise “Goygoycuların lafıyla hareket etmem” karşılığını verdi.

Oğlu Kızılay'da, kızı Yeşilay'da görev yapıyor

Kızılay'ın tartışmalı başkanı Kerem Kınık'ın 2 evladının kamuda yaptığı görevler de tartışma konusu oldu. Kınık'ın 30 yaşındaki oğlu Muhammed Furkan Kınık, Genç Kızılay'da genel başkan yardımcısı. Aynı zamanda TRT Dijital Platform Kanal Koordinatörlüğü unvanına da sahip. Furkan Kınık'a ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Devlet Övünç Madalyası aldığı bilgisi de yer alıyor. Söz konusu madalyanın 15 Temmuz için verildiği belirtiliyor. Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın da Haziran 2022'den bu yana Yeşilay'da uzman yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Furkan Kınık endüstri mühendisliği, Fatıma Zehra Kınık ise psikoloji bölümünden mezun.

CHP'li Sertel istifaya çağırdı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kerem Kınık'ı istifaya, Kızılay'ı ise şeffaflığa çağırdı. “Kızılay aldığı tüm yardımları paylaşmalıdır. Topladığı kanları, sattığı kanları ve trombositleri, bunların satış bedellerini, ne kadar yiyecek içecek, ne kadar yardım aldığını ve nerelere ne yardım yaptığını kendi internet sitesinde paylaşmak zorunda” dedi. Yaklaşık 3 yıl önce Kerem Kınık'ın 12 maaş aldığı iddialarını gündeme getiren Sertel, Kınık'ın kendisini mahkemeye vereceğini söylediğini ancak aradan geçen onca zamana kadar mahkemeye vermediğini belirterek, “Kızılay Başkanı Kerem Kınık, benim kamuoyuna yanlış bilgi verdiğimi söylemiş ve beni mahkemeye vereceğini söylemişti. Hala mahkemeye verilmeyi bekliyorum” diye konuştu.

‘Genç Kızılay'cı CV'sini konuşturdu

Genç Kızılay ekibinde başkan yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Furkan Özdemir'in özgeçmişi sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Yeniçağ'ın haberine göre Özdemir'in CV'sinde “5'inci sınıfta okul başkan yardımcısı 8'inci sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda, okul başkanlığı yaptı” ifadesi yer aldı.