Kızılay’dan kiracısı konumundaki Aile Sağlık Merkezi’ne ‘çıkın’ ikazı

Kızılay, İzmir Konak'ta bulunan binada kiracısı konumunda olan 27 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nden binayı boşaltılmasını talep etti.

Mustafa SARIİPEK

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Kiracı ev sahibi anlaşmazlığının ilginç bir örneği İzmir'in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'nde yaşanıyor. Bu kez kiralayan da kiracı da sağlık kuruluşu. Bağışlanıp sağlık kuruluşu olarak kullanılma şartı bulunan binanın sahibi Kızılay, kiracısı 27 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nden binasını boşaltılmasını istedi.

AİLE HEKİMLERİNİN BAŞI DERTTE

Aile hekimlerinin hizmet binalarında kira ve mekan sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran “Kamu hizmeti sunan aile hekimleri, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunarken bir de özel mülk sahibinden kiralanmış olan fiziki mekanların kira artışıyla uğraşmakta, bazı aile sağlığı merkezlerimiz ise kamu binalarında hizmet vermekteyken bile, binayı boşaltın denilebilmektedir” dedi.

AİLE HEKİMLİKLERİNİN YERİ KAMU BİNASI OLMALI

Kamu hizmeti veren aile hekimlerinin şahıslara ait olan özel binalarda kiralama usulüyle hizmet vermesinin doğru olmadığını da dile getiren Boran şunları söyledi:

– Aile hekimlerinin hizmet binaları kamu binaları olmalıdır. İzmir Göztepe Mahallesi’nde bulunan 27’nolu Aile Sağlığı Merkezinin mülk sahibinin Kızılay olması ve Kızılay’ın aile sağlığı merkezini boşaltın talimatı vermesi ASM de görev yapan hekim ve hemşireleri mağdur edebileceği gibi o bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın da mağduriyetlerine sebep olacaktır. Kiraların yüksek oranlarda artmış olması sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımızı ve ASM’den hizmet alan vatandaşlarımızı da mağdur edecektir.

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Boran şöyle devam etti:

– Belediyeden iki kez tadilat izni alınan sağlık merkezi binasına Kızılay tadilat yapmamış, çözümü aile sağlığı merkezinde çalışan aile hekimlerine ‘çık’ demekte bulmuştur. 2019 yılında alınan tadilat ruhsatı 2020 de bir yıl daha uzatılmasına rağmen Kızılay binanın tadilatını yine yapmamıştır. 26 Mart 2021 tarihinde Kızılay tadilat ile ilgili çalışmaları durdurun diye yazı yazmış, 31 Aralık 2023 tarihinde de ‘binayı boşaltın’ diye tekrardan yeni bir yazı daha yazmıştır.

-Ayrıca bağış olan binanın sağlık kuruluşu olarak kullanılması şartı da bulunmaktadır. Son olarak Kızılay binanın kullanım hakkını 10 yıllığına Konak Belediyesi’ne devrettiğini bildirmiştir. Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Konak Belediyesi bu sıkıntıyı gidermeli aile hekimlerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmalıdır.

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