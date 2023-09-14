Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis

Antalya'da kızına 11 yaşından itibaren 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Antalya’da 11 yaşından itibaren 3 yıl boyunca kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık K.Y., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DEFALARCA TECAVÜZ VE ŞİDDET

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 19 yaşındaki kadın, babasının 11 yaşından itibaren cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Genç kadın, babasının kendisine defalarca tecavüz ettiğini ve bu süreçte şiddet gördüğünü ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık K.Y. ise suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

ESKİ EŞİ VE BALDIZINA DA İSTİSMARDA BULUNDU

Sanığın geçmiş yaşantısında da eski eşine cinsel istismarda bulunup evlendiğini öne süren avukat, “Sanık, baldızına da istismarda bulunan bir kişidir ve hapis cezası almıştır. Bakanlık olarak en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Mağdur psikolojik bir şiddete maruz kalmaktadır” ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın “çocuğuna birden çok kez cinsel istismarda bulunma” suçundan 30 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında indirime gitmedi.

Kararda sanığın “cinsel istismar” suçundan daha önce de 5 yıl 7 ay hapisle cezalandırıldığı belirtildi. (AA)

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