Kızıyla sorun yaşayan damadını defalarca bıçakladı

Denizli’de eşi ile sorunlar yaşadığı öğrenilen Özcan T., tartıştığı kayınbabası tarafından defalarca bıçaklandı. Saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de emlakçılık yapan Özcan T. ile eşi Jale T.’nin yaşadığı sorunları konuşmak için gelen kayınbaba Murat A. ile damadı arasında tartışma çıktı.

İkili emlak dükkanı yanındaki Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda konuştukları sırada aralarındaki kavga çıktı.

SANDALYE İLE SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarında damat Özcan T.'nin çantasından bıçak çıkaran kayınbabasına doğru hamle yaptığı ardından Murat A.'nın da bıçağını damadına defalarca sapladığı görüldü.

Özcan T. olay yerinden kaçmaya çalışırken kendisi ile aynı işletmede çalışan mesai arkadaşları olaya müdahil oldu ve sandalyeler ile saldırganı durdurmaya çalıştı.

4 BIÇAK DARBESİ ALDI

Elindeki bıçağı bu kez çalışanlara savuran Murat A bir süre sonra sakinleşip bıçağı oradakilere teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Özcan T. kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırgan kayınbaba Murat A. ise gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.