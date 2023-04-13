Kobani davasında avukatların talebine ret

Kobani davasında sanık avukatlarının, davanın seçimden sonraya ertelenmesi yönündeki talebi reddedildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 108 sanık hakkında çeşitli suçlardan 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi.

İddianamede 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. Sanıkların tamamı yaşanan olayları, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmekle ve örgütün talimat bütünlüğü içerisinde şiddeti sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı.

Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu.

“TÜRKİYE’NİN KAPILARINI AÇSALAR ÜLKENİN YARISI GİDER”

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda, Ankara dışında tutuklu bulunan sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu.

Demirtaş duruşmaya katılmazken, Yüksekdağ tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada, Ayşe Yağcı, Zeynep Karaman, eski HDP MYK üyesi Bülent Parmaksız gibi sanıklar, mahkeme başkanından söz istedi.

Bir devrin bittiğini belirten Parmaksız, “Ne eski Türkiye ne eski Kürtler var. Türkiye’nin kapılarını açsalar bu ülkenin yarısı gider. Şu an sınır kapıları açık olmadığı halde okumuş okumamış herkes bu ülkeden gidiyor. Çünkü bu ülkede bir gelecek görmüyorlar” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık ve avukatlarına söz verdi. Savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklaması beklenen duruşmada, söz alan sanıklar, Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu tutuklu 5 sanığın ilk savunmalarının alınmadığını bu kişilerin savunmaları alınmadan mütalaanın açıklanmaması gerektiğini savundu.

Savunma haklarının kısıtlandığını birleşen dosyalara ve gelen evraklara karşı detaylı savunma yapamadıklarını ileri süren sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaayı ertelemesi gerektiğini belirtti.

Söz alan sanık avukatları da adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savunarak, davanın seçimden sonraya ertelenmesi talebinde bulundu. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, taleplerinin reddine karar verdi.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, yarın devam etmek üzere duruşmayı sonlandırdı. (DHA)

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