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Kocaeli’de 180 Bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı: İki şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan 180 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığı olayının detayları ortaya çıktı. İki kadın şüpheli, Yalova'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadınlarla ilgili verilen karar ise dikkat çekti.

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Kocaeli’de 180 Bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı: İki şüpheli yakalandı

Kentte yankı uyandıran hırsızlık olayı 18 Ağustos’ta, Derince ilçesinde meydana geldi. Y.G. ve Z.S. adlı 2 kadın, girdikleri evden 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çalıp kaçtı.

YALOVA’DA YAKALANDILAR

Ev sahiplerinin ihbarıyla polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri dün Yalova’da yakaladı.

DİKKAT ÇEKEN KARAR

Gözaltına alınan 2 kadın, Kocaeli’ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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