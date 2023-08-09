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Kocaeli’deki TMO deposunda patlamadan acı haber

Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

Yayınlanma: 10:51 - 09 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kocaeli’deki TMO deposunda patlamadan acı haber

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekrem Kalkan

Patlamada yaralananlardan 5’inin tedavisi ise sürüyor. İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3’ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO’nun 60 silosundan 13’ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6’sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1’i olan Ekrem Kalkan İstanbul’daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. (AA)

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