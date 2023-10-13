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Kocaeli’nde acı olay: Çocuk, çocuğu kazada öldürdü

Kocaeli'de motosikletin çarptığı lise öğrencisi Cemil Kalyoncu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.A. (17), tutuklandı.

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Kocaeli’nde acı olay: Çocuk, çocuğu kazada öldürdü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı lise öğrencisi Cemil Kalyoncu (14), hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Ekim’de Mustafapaşa Mahallesi 737 Sokak’ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil Kalyoncu’ya, S.A. idaresindeki motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Kalyon, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kalyoncu, dün sabah hayatını kaybetti. Cenaze memleketi Düzce’de toprağa verilirken, gözaltına alınan sürücü S.A. tutuklandı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, mahalle halkı bir araya gelip, tepki gösterdi. Mahalleli, araçların bölgede hızla ilerlediğini belirterek, yola kasis yapılmasını istedi. (DHA)

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