Kocaeli’nde kimyasal madde paniği: Evler boşaltıldı, özel kıyafetlerle müdahale edildi

Kocaeli'nde kimyasal madde muhafaza eden bir iş yerinde patlama meydana geldi. Zehirli gaz sızıntısı şüphesi ile evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gemilerde ilaçlama yapan bir firmaya ait deponun ikinci katında alüminyum fosfit patlaması meydana geldi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan bir binanın 2’nci katında meydana geldi.

Gemilerde ilaçlama yapan bir firmanın deposunda patlama meydana geldi. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde patlamanın alüminyum fosfit patlaması olduğu ortaya çıktı. Kimyasal patlama sebebiyle ekipler, özel kıyafetler giyerek yangına müdahale etti.

Yangın, kısa sürede söndürülürken sağlık ekipleri, kimyasal maddeden ve dumandan etkilenen apartman sakinlerine müdahalede bulundu. Polis ekipleri de zehirli gaz ihtimaline karşı vatandaşları uzaklaştırdı.

Olayda yaralanan olmazken, cadde yaklaşık 3 saat boyunca şeritlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Dumanın da tahliye edilmesiyle caddede alınan tedbirler kaldırıldı.

Kimyasal kıyafetle depoda inceleme yapan ekipler, reaksiyona girmeyen kimyasal ürünleri bertaraf etmek için İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ) götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)