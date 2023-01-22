Kocaeli’nde korkutan patlama! Yaralananlar var
Kocaeli'nde bir binanın 3.katında patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlama sonrası yaralıların olduğu belirtildi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokakta 3 katlı bir binanın 3’üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Patlama sesi çevrede korku yarattı. Patlamanın ardından yangın çıkan evde bulunan kişiler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Yaralanan kişiler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. (DHA)