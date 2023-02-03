Kocası tarafından öldürülen kızına, “Kuma getirse de yuvanı bozma” demiş

İstanbul'da eşi tarafından öldürülen Fatma Narman'ın cinayet davasının ilk duruşmasına, anne Şekra Genç'in sözleri damga vurdu: O gün kızım beni aradı, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, yeniden evleniyor' dedi. Ben de kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim.

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Geçen yıl nisan ayında İstanbul Fatih’te intihar ettiği ihbarı yapılan 21 yaşındaki Fatma Narman’ın, kocası tarafından vurularak öldürüldüğü belirlendi. 33 yaşındaki Yalçın Narman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davanın ilk duruşmasında, emniyet ve savcılıkta da susma hakkını kullanan sanık Yalçın Narman, avukatının çekildiğini, yeni bir avukat atanana kadar da savunma yapmayacağını söyledi.

“6 AYLIK ÇOCUĞU VARKEN KIZIMI ÖLDÜRDÜ”

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Yalçın Narman tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Kardeşi tutuksuz sanık Bahattin Narman, maktul Fatma Narman’ın annesi Şekra Genç, babası Eshed Genç ve kardeşleri ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Şekra Genç, şunları söyledi:

– Kızım sürekli benimle dertleşiyordu. O gün kızım beni aradı. Ölmeden önce bana, ‘Kocam benim üzerime kuma getiriyor, kocam yeniden evleniyor’ dedi. Ben de ‘Kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim. O da ‘Ben gencim, niye getirsin. Zaten beni de kemerle dövüyor, sürekli dövüyor, huzurum yok’ dedi.

– Ayşe isimli bir kadından bahsediyordu ama, o gün isim vermedi. Ben şiddet gördüğünü biliyordum ancak, benim yanımda şiddet uygulamadı. Damadım sürekli silah alıp satıyordu, ticaretini yapıyordu. 6 aylık çocuğu varken, kızımı öldürdü. Sanıklardan şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum.

“PLANLI OLARAK ÖLÜRDÜLER”

Maktul Fatma Narman’ın kardeşi Ahmet Genç, “Fatma benim ablamdır. Aralarında anlaşmazlık vardı, kardeşim evlendiği günden beri şiddet görüyordu. Ablam eşinin babası ve annesiyle birlikte kalıyordu. Onlar ablama şiddet uyguluyorlardı. Ben bir kere tartıştıklarını gördüm. Rahmetli ablam çocuklarla ilgilenirken bile şiddet uyguluyordu. Yalçın’ın başka birisi ile ilişkisi olduğunu olaydan önce duymadım, sonra duydum. Sanıkların planlı olarak ablamı öldürdüğü kanaatindeyim. Sanıklardan şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

“VÜCUDUNDA KEMER İZLERİ VARDI”

Tanık olarak dinlenen Bahar Genç ise şunları söyledi:

– Fatma’nın yengesiyim, Yalçın ile arasındaki ilişki hiç iyi değildi. Sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Her kavga ettiğinde yanıma geliyor, 1-2 ay kalıyordu. Sürekli beni arıyordu, darp edildiğini söylüyordu. Hatta 6 aylık hamileyken şiddet gördüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını söyledi. Yalçın’ın annesinin araya girmesiyle karakola yansımamış olay. Fatma bana eşinin başka bir kadınla olduğunu ölmeden söyledi.

– İsminin Ayşe olduğunu, telefonla birkaç kez görüştüğünü söylemişti. Mart’ta İstanbul’a geldiğinde 3 hafta bende kaldı. Vücudunda morluklar gördüm, kemer izleri vardı. Kendisi şiddete maruz kalmış, benim evime kendi isteğiyle mi geldi bilmiyorum ancak, evden kaçarak çıkmış. Yalçın’ın ailesindeki diğer insanlar da Fatma’ya şiddet uygulamaya kalkışmışlar. Yalçın’ın ilişkisini annesi ve Fatma’nın görümcesi biliyormuş, Bahattin’in bilip bilmediğini bilmiyorum.

AVUKATI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE SAVUNMA YAPMADI

Tutuklu Yalçın Narman, avukatının çekildiğini belirterek, kendisine barodan avukat atanmasını istedi. Soruşturma aşamasında emniyet ve savcılıkta susma hakkını kullanan sanık Narman, ilk duruşmada da avukatı olmadan savunma yapmayacağını söyledi.

Tutuksuz sanık Bahattin Narman ise, savcılık ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme başkanının olayda kullanılan silahın kime ait olduğunu sorması üzerine Bahattin Narman, “Olayda kullanılan silah abim Yalçın Narman’a ait. Üzerimde çıkan şarjör de abime aittir. Olay günü kullandığımız araba benim değil, abimindir. Bilerek bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Yalçın Narman’ın tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanık Bahattin Narman’ın adli kontrol hükümlerinin devam etmesine hükmetti. Mahkeme, bir sonraki celse tanık dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, Yalçın Narman’ın ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bahattin Narman için ise ‘Kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (DHA)

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