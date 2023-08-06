Kolonu projeye koydular ama temele yapmadılar

Diyarbakır’da 68 kişiye mezar olan Sözel Apartmanı soruşturmasında 3 kişi tahliye edildi. Projede görülen temeldeki perde kolonun yapılmadığı anlaşıldı.

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Diyarbakır'da depremde yıkılan ve 68 kişiye mezar olan Sözel Apartmanı'yla ilgili 4'ü profesör 6 kişilik bilirkişi heyeti raporu tamamlandı. Rapora göre kusurlu bulunmayan ve kolon kestikleri iddiasıyla 6 aydan beri tutuklu olan dershane sahibi ile spor salonu işletmecisi tutuklu 3 şüpheli savcılığın talebi üzerine tahliye edildi. Yıkımda kusurlu olduğu anlaşılan müteahhit Celal İrkören'in de aynı binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verildi. Soruşturma şüphelisi sadece dönemin belediye imar müdürlüğündeki görevliler kaldı.

KOLON KESME OLMAMIŞ

Bilirkişi raporunda onaylı betonarme projesine göre yapılması gereken SP1 perde kolonun yerinde bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Raporda bu perde kolonun onaylı projeye aykırı olarak binanın ilk inşa süresinde hiç yapılmadığı sonucuna varıldığı bildirildi. Ayrıca birinci katta bulunan dershanedeki kolonların kesilmesine dair bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı. Binanın onaylı statik ve mimari, betonarme projelerine uygun inşa edilmeyip 4 yerine 12 kat yapıldığının altı çizilen raporda, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı sonucuna varıldığı ifade edildi.