Koltuk aynı, bakan farklı

Soylu’nun yerine Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu, yakalanan göçmen sayısı patladı. Soylu döneminde bu yılın ilk 5 ayında 60 bin olan sayı, Yerlikaya ile son 4 ayda 105 bine çıktı.

Emin ÖZGÖNÜL

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İçişleri Bakanlığı görevine 3 Haziran'da yapılan atama ile Süleyman Soylu'nun yerine Ali Yerlikaya'nın gelmesinin ardından, yurt içinde yakalanan kaçak göçmen sayısında büyük artış oldu. Soylu döneminde bu yıl ilk 5 ayda 60 bin, Yerlikaya döneminde ise sonraki 4 ayda 105 bin kaçak yakalandı. Yerlikaya göreve geldikten sonra 14 Temmuz'da Göç İdaresi Başkanlığında geniş çaplı değişiklik yaptı.

Başkanlığa Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros getirildi. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök de başkan yardımcılığına atandı. Yabancılar Genel Müdürlüğü'ne Gözde Özkorul, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı Genel Müdürlüğü'ne Ramazan Seçilmiş getirildi. Yeni Göç İdaresi Başkanı Toros, “Haziran'dan bu yana yakalamalarda artış var. Haziran'da 19, Temmuz'da 26, Ağustos'ta 28 ve Eylül'de 31 bin düzensiz göçmen yakalandı. 45 bin 454'i sınır dışı edildi. Ayrıca 76 bin 494'ünün ülkeye girişi engellendi” açıklamasını yaptı.

Her yerde kaçak göçmen kaynıyor

Türkiye'de son 24 saatte Yunanistan tarafından geri itilen Ayvalık'ta 34, Kuşadası ve Didim'den 51, Marmaris'ten 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum'da 78 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. İzmir'de 370 göçmen ve 6 kaçakçı, Şanlıurfa'da 39 göçmen ve 8 organizatör gözaltına alındı. Kocaeli'nde 6, Edirne'de de 60 göçmen ele geçirildi.

587 bin sığınmacı Türkiye'de doğdu

Kaçakların yanı sıra kayıtlı göçmenler de Türkiye için sorun olmaya devam ediyor. Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'de doğan geçici koruma kapsamındaki sığınmacı bebek sayısının yarım milyonu geride bıraktığını kaydetti. Toros “587 bin 600 civarında bir şey var, şu anki rakamlarımızda doğan bebekler…” dedi. TBMM'deki Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapan Toros, göçmenleri geldikleri yerlere geri göndermek için 16 ülke ile geri kabul anlaşmaları yapıldığını da söyledi. Ülke ismi vermeyen Toros, bunun yanı sıra en çok düzensiz göçmenin geldiği İran ve Afganistan'ın anlaşma yapmayı kabul etmediğini belirtti. Göç İdaresi, 28 Eylül itibariyle Türkiye'de yasal olarak kalan yabancı sayısını 4 milyon 741 bin olarak açıklamış, bunun 3 milyon 279 bininin Suriyeli olduğunu bildirmişti. (SÖZCÜ)