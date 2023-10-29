Komşu dehşeti: Sokaktan geçen 3 kadını vurdu
Sivas'ta, komşuları ile tartışan F.Y., balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. F.Y.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, sokaktan geçen 3 kadını yaraladı. Yaralanan kadınlar hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Yüceyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede karşılıklı 2 apartmanda yaşayan F.Y. ile İ.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
F.Y., evinin balkonuna çıkarak karşı apartmanda yaşayan komşusu İ.D.’nin evine pompalı tüfekle ateş açtı. F.Y.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen 3 kadına isabet etti.
Yaralanan kadınlar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli F.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)