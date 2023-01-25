Komşuları kedi düşmanını anlattı: ‘Kedileri sevmiyorum’ diyor

İstanbul Küçükçekmece'de özel bir sitede oturan Aytuğ Koyuncu bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uyguladı. Koyuncu'nun komşuları şiddet olayın tek seferlik olmadığını geçmişte birçok kez yaşandığını belirtti. Sitenin yönetim kurulu başkanı Meltem Gönültaş, "Kendisiyle iletişim kuramıyoruz. Bizimle konuşmuyor. Kedilerden midem bulanıyor. Hayvanları sevmiyorum. 'Köpeğim var ama ben kedileri sevmiyorum' diyor. Biz siteden ayrılmasını ve ceza almasını istiyoruz" dedi.

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Küçükçekmece’de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu’nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi.

Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla şiddet uyguladıktan sonra binanın dış kapısını açarak kediyi dışarı çıkardı.

İLK DEFA YAŞANMIYOR

Koyuncu ile aynı sitede oturan komşuları ise bu olayların ilk defa yaşanmadığını belirtti. Koyuncun geçmişte birçok kez hayvanlara şiddet uyguladığını ve defalarca site yönetimine şikayet edildiği ifade edildi. Site yönetimi ise yaşanan olayın ardından Aytuğ Koyuncu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.



“SİTEDEN AYRILMASINI VE CEZA ALMASINI İSTİYORUZ”

Sitenin yönetim kurulu başkanı Meltem Gönültaş, Aytuğ Koyuncu ile site sakinlerinin uzun süredir sorun yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Hayvanlara eziyet ettiğinden dolayı defalarca şikâyette bulunduk. En son olayda savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Son yaptığı olayda hayvana tekme ve yumruk atıyor. Oraya tesadüfen bir kat sakini gelmeseydi hayvan daha çok zarar görebilirdi.

Yaklaşık 2 sene önce elinde zararlı madde bulunan bidonları gördük muhtemelen mamalara katıyor. Bu şikayetler 2018 yılından beri var. Kendisiyle iletişim kuramıyoruz. Bizimle konuşmuyor. Kedilerden midem bulanıyor.

Hayvanları sevmiyorum. ‘Köpeğim var ama ben kedileri sevmiyorum’ diyor. Biz siteden ayrılmasını istiyoruz. Ceza almasını istiyoruz. Çünkü hayvanlara ve çevresindeki insanlara bu kadar zararlı bir insanın halen dışarıda olmasına inanamıyorum.”

“KUŞLARIMIZ VE KEDİLERİMİZ ÖLÜ BULUNDU”

Site sakini Esra Altuntaş ise “Uzun yıllardır sitede bir hayvan düşmanı var. Tüm komşularımız şikâyette bulundu. Yönetime gittik dilekçe verdik. Karakola gidip şikayet ettik. Görüntülerde zaten gözüküyor. Hayvana bariz şekilde tekme atıyor. Kova kova kimyasallar getiriyor. Kuşlarımız ve kedilerimiz öldü. Bugün hayvana yapılan şiddet yarın öbür gün kadına yapılacak. Ceza almasını istiyoruz. Şikayetlerimize devam edeceğiz. Kedilerden rahatsız olduğunu ve tiksindiğini söylüyor” diye konuştu.

“ARAMIZDAN ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ”

Site sakini Selda Atabay, “Böyle insanların aramızda dolaşmasından çok rahatsızız. Gereken yapılmalı. Bu kişinin toplumdan, aramızdan çıkarılmasını istiyoruz” sözleriyle talebini bile getirdi.

“KONUŞMAK İSTEYİNCE ÜZERİME YÜRÜDÜ”

Atakent Muhtarı Halime Totkanlı da 2018 yılından beri bu kişiyle ilgili sürekli şikayet aldığını belirterek şunları söyledi:

“Zaten ülkemizde adalet duygusu incinmiş durumda, mahallemde yerle bir oldu. 2018 yılından beri bu şahısla ilgili sürekli şikayetler ediliyor. Hatta ben kendisiyle de görüşmek istedim mahalle muhtarı olarak.

Muhtarlığa geldiğinde kendisine dedim ki, ‘Konu nedir, bunu bir konuşalım. Bir noktada anlaşabiliriz’ diye. Bu şahıs bana da hakarette bulundu, üstüme yürüdü, elini kaldırdı. Tam bana şiddet uygulayacaktı ki ben de bütün gücümle üstüne doğru gidince geri çekilmek zorunda kaldı. Ayrıca kendisiyle alakalı şikayette de bulunduk.

Maalesef ki hiçbir sonuç çıkmadı. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Çünkü mahalle sakini bu konudan çok rahatsız. Kedilere yapılanlar bizi çok yaralıyor, çok üzülüyoruz. Sadece kediyle alakalı da değil, başka sıkıntılar da var. Bu konuyla ilgili yetkililerin artık bir şey yapması gerekiyor” (DHA)

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