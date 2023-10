Komünist Başkan, TİP’in ‘Özgürlük Yürüşü’nde

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü" sürüyor. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da yedinci gününde yürüyüşe katılarak TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a eşlik etti.

Evren DEMİRDAŞ

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi talebiyle başlattığı “Özgürlük Yürüyüşü” yedinci gününde devam ediyor. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da bugün Adana’da “Özgürlük Yürüyüşü”ne katıldı.

“BU DÜZENİ MUTLAKA YIKACAĞIZ”

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'yla birlikte yedinci günde ilk adımı attıklarını belirten TİP Genel Başkanı Erkan Baş şunları söyledi:

“Yurttaşlarımız çalışmak, üretmek istiyorlar ve insanca yaşamak istiyorlar ama çalıştıklarında bunun karşılığını alamıyorlar üretmelerinin önüne engeller konuluyor. Bunu ifade ettiklerinde de polis copuyla, gazla, terörist muamelesiyle karşılaşmaktan bıkmış usanmış durumdalar, bunun için özgürlük istiyorlar. Yurttaşlar, ‘AKP'de tanıdığı olan iş bulabiliyor, AKP'de, Ankara'da tanıdığı olanın işi çözülebiliyor. Biz bir an önce bu yaklaşımdan kurtulmak istiyoruz' diyorlar. SMF'li yoldaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz, Cumartesi Anneleri’ne buradan yürekten bir selam gönderiyoruz. Türkiye'de anayasal haklarını kullanma konusunda gösterdikleri ısrarla bize örnek olan Cumartesi Anneleri’ne sevgilerimizi, saygılarımızı iletiliyoruz. Bu düzeni mutlaka yıkacağız arkadaşlar hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

“SADECE YÜRÜMÜYORLAR TOPLUMUN DİLİ OLUYORLAR”

Can Atalay'a verilen ceza sonrasında TİP'in aldığı yürüyüş kararının kendileri için çok değerli olduğunu belirten Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise, “Sayın Başkana çok teşekkür ediyorum, yedi gündür yollardalar. Aslında sadece bu yollarda yürümüyorlar, halkla buluşuyorlar. Türkiye'de bölge bölge, il il geziyorlar, aslında toplumun bir yerde dili oluyorlar bu çok değerli bizim için. Taksim'de direnişin sembolü olan yoldaşlarımız, vekil sayılmalarına rağmen özgürlüklerine kavuşamayan Can yoldaşımızın özelinde bütün tutsak arkadaşlarımıza buradan selam göndermek istiyoruz. Bizlerde bu süreç içerisinde dostlarımıza bir iki gün katkı sunacağız. Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak buradayız. Yolda gördüklerimizi Türkiye halklarına anlatacağız. Yolda gördüğümüz her insana aslında ne yaptığımızı anlatacağız. Bu yürüyüşü başlatan Sayın Başkan’a teşekkür ediyorum. Özgürlük ve demokrasinin bir gün herkes işin çok değerli olduğunu anlayacak” ifadelerini kullandı.