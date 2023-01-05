Komünistlere ‘namusuz’ diyen AKP’li vekile yanıt veren TKP’li ifadeye çağrıldı

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur" dedi. Demirbağ'a sosyal medya üzerinden "Asıl namussuz sensin" diye yanıt veren Türkiye Komünist Partisi üyesi Uğur İnam, vekilin şikayeti üzerine emniyete ifadeye çağrıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Geçen yıl Kanal Fırat adlı TV’nin canlı yayınına katılan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ “Bir de Komünist Partisi var. Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz” dedi.

Bu sözler üzerine Türkiye Komünist Partisi üyesi Uğur İnam, sosyal medya hesabından AKP'li vekilin hakaretini kendisine iade ettiğini belirterek, “Asıl namussuz sensin” paylaşımında bulundu.

ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Paylaşımdan rahatsız olan AKP'li vekilin şikayeti sonrası Uğur İnam emniyete ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından serbest bırakılan İnam, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

– Hakaret ettiğim gerekçesiyle Elazığ'da suç duyurusunda bulunmuş. Bu suç duyurusu üzerine İzmir'de yaşadığımdan dolayı dün İzmir'de ifadeye çağrıldım Türkiye Komünist Partisi üyesiyim, ben parti avukatlarımızla beraber ifademi verdim. Aynı şekilde biz de kendisinden şikayetçi olduk. Sonuçta bir partinin üyelerine yapmış olduğu bir hakaret var, o yüzden ben de bireysel olarak şikayetçi oldum. Bu kişiler milletvekili koltuklarına güveniyorlar istedikleri gibi hakaret edebileceklerini zannediyorlar boyun eğeceğimizi düşünüyorlar. Ama biz asla boyun eğmeyeceğiz.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ NE DEMİŞTİ?

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, HDP’nin ve TKP’nin Millet İttifakı’nın ortakları olduğu iddiasında bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

– Üçüncü ortağı gayri resmi ve gayrimeşru ortağı PKK-HDP. Amerika tarafından FETÖ’yle birlikte verilen bu görevi ne? FETÖ, PKK, DAİŞ, Amerika’nın kurduğu Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmek, bölmek, parçalamak, idare etmek amacıyla görevlendirdiği örgütler bunlar.

– PKK ne yapıyor HDP’nin sponsorluğunda dağa giden 12-15 yaşındaki o gencecik çocuk diyebileceğimiz kızları orada taciz tecavüz istismara maruz kalıyor. Buda PKK-HDP. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bir de komünist partisi var komünistler de zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz. Bir de LGBT var LGBT’nin ne olduğu da malum. Millet İttifakı bu onun için bunları topyekûn ahlak eğitiminden geçirmek lazım.