Komutanlardan Yerlikaya’ya ziyaret
İki teröristin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırıda bulunmasının ardından kuvvet komutanları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Ankara pazar sabahına terör saldırısıyla uyandı. Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı önüne gelen iki terörist 38 TP 962 plakalı gri renkli ticari araçtan inerek, ateş ede ede bakanlık binasına girmeye çalıştı.
Teröristlerden birinin üzerindeki bomba patladı, diğer terörist ise çıkan çatışmada öldürüldü.
KUVVET KONUTANLARINDAN ZİYARET
Gerçekleştirilen saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şelçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.
Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, “Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.