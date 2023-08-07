Kongrede kalp krizinden hayatını kaybeden CHP’li Faruk Özdemir toprağa verildi
Ankara Etimesgut'ta yapılan CHP ilçe kongresi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Ankara Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi’ndeki kongrede, adaylardan Faruk Özdemir dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybetmişti.
Özdemir için bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda CHP’li isim de katıldı.
Özdemir'in cenazesi İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.