Konteynerde kalanları zorlu bir kış bekliyor

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, “Gördüğümüz tablo bölgedeki TOKİ inşaatlarının yeterli seviyede olmadığıdır. 180 bin inşaat başlandığı bilgisi verilmişti, bizim gözlemlerimizle bu sayı çelişkili bir sayı. Bölgede çok sayıda şantiye gezdik, biz 180 bin inşaata başlandığı gözlemini yapamadık” dedi.

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Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, iktidarın deprem bölgesinde 180 bin inşaatın başladığı yönündeki açıklamasını hatırlatarak, “Gördüğümüz tablo bölgedeki TOKİ inşaatlarının yeterli seviyede olmadığıdır. 180 bin inşaat başlandığı bilgisi verilmişti, bizim gözlemlerimizle bu sayı çelişkili bir sayı. Bölgede çok sayıda şantiye gezdik, biz 180 bin inşaata başlandığı gözlemini yapamadık” dedi. Şahin, bölgedeki son durumu şöyle anlattı: “Depremzede vatandaşlarımızı zor bir kış, büyük bir barınma sorunu beklemektedir. Çok sayıda konteynere de ihtiyaç var. Birden fazla aile bir konteynerde yaşamak zorunda kalıyor. Buralar kışa hazır değil. Temiz su sorunu önemli bir sorun. Özellikle öğrencisi olan velilerimizin internet beklentisi var.” (ANKA)