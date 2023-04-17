Kontrollü yıkımda bitişikteki hasarsız ev de yıkıldı

Şanlıurfa’da 6 şubat depreminde ağır hasar gören bir binanın yıkımı sırasında binanın savrulan enkazı, yanındaki sağlam binayı yıktı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 şubat depreminden sonra yapılan hasar tespitinde yıkım kararı verilen Bahçelievler Mahallesi’ndeki 7 katlı Öncel Apartmanı'nın sabah saatlerinde yıkımına başlandı.

YIKIM KONTROLLÜYDÜ AMA BİTİŞİĞİNDEKİ BİNAYI DA YIKTI

İş makineleriyle yapılan yıkım sırasında bina, yanındaki hasarsız Cevheri Apartmanı'na doğru yıkılarak bu binanın da duvarının yıkılmasına neden oldu. Savrulan parçaların duvarının yıkılmasına yol açtığı binanın tedbir amaçlı olarak boşaltılmış olası facianın önüne geçti.

“EVLERİMİZ ARTIK KULLANILAMAYACAK DURUMDA”

Zarar gören binada evi bulanan CHP Şanlıurfa 2’nci sıra milletvekili adayı Müslüm Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki göstererek, “Yıkım kararı alınan Öncel Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında benim de maliki olduğum hasarsız Cevheri Apartmanı'nın üzerine yıkıldı. Evler artık kullanılamayacak durumda. Sağlam binanın yıkılmasına sebep olan sorumluların peşinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Yıkımın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildiği belirtildi.

“O ANLAR” KAMERA KAYDINDA

Planlı ve kontrollü yıkım sırasında hasarlı binanın savrularak çöküşü ve bu sırada bitişiğindeki binanın bir kısmının çökmesine neden olduğu anlar kamera kaydına da yansıdı.

İlginizi Çekebilir 600 yıllık caminin yıkıldığı anlar kamerada

İlginizi Çekebilir 35 evin yıkıldığı 65 hanelik köy taşınıyor