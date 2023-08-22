Konut satışı karşılığı vatandaşlık uygulamasıyla yabancı sayısı iki kat arttı

2017 yılında konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmeye başlanmasının ardından İstanbul’da yaşayan yabancı sayısının 6 yılda 2 kat artarak 1 milyon 147 bine çıktığına dikkat çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, “Ortaya çıkan bu tablo konut piyasasındaki dengesizliği de artırıyor. Yabancı nüfusunda yaşanan artış hem talebi hem de konut ve kira bedellerini yükseltiyor” dedi.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul'da barınma krizine neden olan yüksek konut fiyatları ile yabancı nüfus arasındaki bağlantıya ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Gökce, İstanbul'da 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşadığına dikkat çekerek, “Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul’da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı” dedi.





İSTANBUL NÜFUSUNUN YÜZDE 17’Sİ YABANCILARDAN OLUŞUYOR

Yurt dışı doğumlu vatandaşların toplam vatandaşlara oranı yüzde 7,2’ye çıkarken, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle birlikte İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 17’sinin yurtdışı doğumlular veya yabancılardan oluştuğunu vurgulayan Gökce, “Ortaya çıkan bu tablo konut piyasasındaki dengesizliği de arttırıyor. Bugün yabancı nüfusunda yaşanan artış hem talebi arttırıyor hem de konut ve kira bedellerini yükseltiyor. Konut karşılığı vatandaşlık uygulamasına bu açıdan da bakmak lazım” dedi.

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