Abone Ol

Konya ve İzmir’in ardından bir deprem haberi de Erzurum’dan

Konya'da 5.0, İzmir'de ise 3.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Erzurum'da da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Konya ve İzmir’in ardından bir deprem haberi de Erzurum’dan

Erzurum’da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37’de merkez üssü Erzurum’un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Konya’da korkutan deprem (Son depremler)İlginizi ÇekebilirKonya’da korkutan deprem (Son depremler)Konya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama: '30 bin yapı depreme dayanıksız'İlginizi ÇekebilirKonya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama: '30 bin yapı depreme dayanıksız'İzmir'de korkutan deprem (Son depremler)İlginizi Çekebilirİzmir'de korkutan deprem (Son depremler)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam