Konya ve İzmir’in ardından bir deprem haberi de Erzurum’dan
Konya'da 5.0, İzmir'de ise 3.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Erzurum'da da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Erzurum’da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37’de merkez üssü Erzurum’un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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