Konya’da 2 genç kız intihar etmişti: Ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuş

Konya'da iki genç kız, aynı anda intihar etti. Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Aslanyüreği Sokak'taki bir sitede meydana gelen olayda, İlayda Ç. (19) ve Latife Nur Ş. (18), 15 katlı bir binanın çatısından birlikte atladı. Latife Nur Ş.'nin dün üniversiteye kayıt işlemleri için çalıştığı iş yerinden izin aldığı, akşam eve dönmeyince de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

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Konya’da gece yarısı İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., sitenin 5’inci bloğundaki 15 katlı binaya girdi. İlayda Ç., sevgilisine “Seni çok seviyorum. Latife de yanımda. Binanın çatısından atlayacağız” mesajıyla bulundukları binanın konumunu gönderdi. Genç kızın eyleminden vazgeçirmeye çalışan sevgilisi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi.

Kısa süre sonra İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., birbirlerine sarılarak kendilerini boşluğa bıraktı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇATIDA ÇANTA, MONT VE SECCADE BULUNDU

Polis ekipleri, çatı katında yaptığı incelemede iki gence ait çanta, mont ve seccade buldu. Site yönetimi ve dairelerde oturanlar, genç kızları tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti.

LİSEDEN ARKADAŞLARMIŞ

İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.’nin liseden arkadaş oldukları öğrenildi. Latife Nur Ş.’nin, dün saat 15.00 sıralarında çalıştığı süt ürünü imal eden fabrikadan üniversiteye kayıt yaptırmak için izin aldığı ortaya çıktı.

Latife Nur Ş.’nin akşam eve gitmeyip telefonu da kapalı olunca annesinin İlayda Ç.’yi aradığı belirlendi. İlayda Ç.’nin ise “Latife Nur, eve gitmek için saat 18.00’de belediye otobüsüne bindi. Daha sonra da görmedim. Haberim yok” dediği, durumdan şüphelenen annesinin Lale Bahçe Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Latife Nur Ş.’nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Selçuklu ilçesi Yazır Mezarlığı’na defnedildi. İlayda Ç.’nin cenazesi de memleketi Çankırı’ya gönderildi.

İNTİHARIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, iki genç kızın neden intihar ettiğini araştırıyor. Ekipler, İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.’nin siteye nasıl geldiklerini ve yanlarında birilerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile cep telefonlarını incelemeye aldı. İkilinin, kilitli olduğu öne sürülen çatı kapısını nasıl açtıkları da araştırılıyor. (DHA)