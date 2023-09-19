Konya’da bir kadın çocuklarını ve kendini döven kocasını öldürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kendisini ve çocuklarını şiddet uygulayan eşi Ahmet Kalkan'ı (40) uyurken boğazından bıçaklayarak öldüren Süreyya Kalkan (39), olayın ardından polisi arayarak kendisini ihbar etti.

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Olay, Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi’nde saat 04.00 sularında gerçekleşti. Süreyya Kalkan, eşi Ahmet Kalkan’ın dün akşam kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını belirterek, uyurken onu boğazından bıçaklayarak öldürdü.

“EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, GELİP BENİ ALIN”

Olayın hemen ardından polisi arayan 3 çocuk annesi Süreyya Kalkan, “Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın” dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet Kalkan’ın yatağında boğazından bıçaklanmış cesedini buldu. Ahmet Kalkan’ın cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

“BENİ VE ÇOCUKLARIMI DÖVÜYORDU”

Olay sonrasında gözaltına alınan Süreyya Kalkan, emniyete götürüldü. Kalkan’ın ifadesinde, “Eşim uyuşturucu kullanıyordu, sık sık beni ve çocuklarımı dövüyordu. Dün akşam da yine beni ve çocuklarımı dövdü. Sabaha karşı, o uyurken mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm” şeklinde ifade verdiği bildirildi.

Süreyya Kalkan’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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