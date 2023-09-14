Konya’da bir obruk daha: Derinliği 40 metre
Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir tarım arazisinde 50 metre çapında 40 metre derinliğinde obruk oluştu.
Konya’da daha çok Karapınar’da görülen, sayıları 2 bin 500’ü bulan, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesi ile oluşan obruklara bir yenisi daha eklendi.
Karapınar’da tarım arazisinde 40 metre derinliğinde bir obruk daha oluştu. Obruk, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Reşadiye Mahallesi’nde Fatih Şık’a ait tarım arazisinde meydana geldi.
Şık’ın geçen yıl arazideki çatlakları fark etmesi üzerine obruğun oluştuğu bölgeye ekim yapmadığı, çevresine buğday ekip hasat ettiği öğrenildi. (DHA)