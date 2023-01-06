Konya’da kalpazan operasyonu: 2 tutuklama

Konya Emniyeti tarafından kalpazanlara yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında il girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, ‘Parada Sahtecilik' suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Konya girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

55 BİN 100 LİRA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada farklı şehirden Konya'da piyasaya sürmek amacıyla getirilen 547 adet 100 TL'lik ve 2 adet 200 TL'lik olmak üzere toplamda 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Fatih A. ve Sami K. isimli iki şüpheli, TCK'nın 197. Maddesi olan “Parada Sahtecilik” suçu kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.