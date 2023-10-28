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Konya’da korkutan deprem (Son depremler)

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 18.49'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 18:55 - 28 Ekim 2023 Güncellenme:
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Konya’da korkutan deprem (Son depremler)

Konya’da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Kulu ilçesinde saat 18.49’da olan deprem 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.9 büyüklüğünde ve yerin 3.2 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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