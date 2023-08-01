Konya’da korkutan deprem (Son depremler)

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Müslüm EVCİ

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Konya’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen depremin 5.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Yerin 7.24 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli panik yarattı.

Deprem, Konya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

“ACİL BİRİMLERİMİZE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya’mıza geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

AFAD VE VALİLİKTEN AÇIKLAMA

AFAD’dan yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtilirken, depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

Konya Valiliği’nden depreme ilişkin yapılan açıklamada “İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun” denildi.

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Saha taraması çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da AKOM ekiplerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı kaydedildi.

“SARSTI”

Konyalılar, deprem anlarını SÖZCÜ'ye şu ifadelerle anlattı:

“Deprem olur olmaz hemen kendimizi dışarı attık. Deprem sarstı.”

“OTOBÜSTE YAKALANDIM”

“Ben otobüsteydim, hissettim. Otobüs durdu zaten, ‘deprem oluyor' dediler, aşağı inenler oldu.”

“ÇOK KORKTUM”

“Ben dışarıdaydım, birden oturduğum yer titredi. Deprem olabileceği aklıma geldi, bir baktım apartmanların camları titriyordu. Çok korktum. Şimdi dışarıda bekliyorum.”

“FECİ SALLADI”

“O esnada balkondaydım, feci şekilde salladı. Gürültüsü de sallantısı da yüksekti.”

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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