Konya’da tefeci operasyonu
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nakit ihtiyacı olan kişilerin zor durumlarından faydalanarak tefecilik yapan bir çeteye operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, hakaret ve kasten yaralama eylemleriyle çevrelerine korku salarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 8 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA SENET VE ALACAK DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ
7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 46 adet senet, üzerinde alacak -verecek isimleri yazılı not defterleri, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 165 adet fişek ve 43 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.
Tefecilik suçundan gözaltına alınan 8 kişi hakkındaki adli işlemler sürüyor