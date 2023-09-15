Abone Ol

Konya’da tefeci operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nakit ihtiyacı olan kişilerin zor durumlarından faydalanarak tefecilik yapan bir çeteye operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.

Müslüm EVCİ
Yayınlanma: 12:09 - 15 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, hakaret ve kasten yaralama eylemleriyle çevrelerine korku salarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 8 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA SENET VE ALACAK DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ

7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 46 adet senet, üzerinde alacak -verecek isimleri yazılı not defterleri, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 165 adet fişek ve 43 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

Tefecilik suçundan gözaltına alınan 8 kişi hakkındaki adli işlemler sürüyor

Mersin'de tefeci operasyonu: 14 gözaltıİlginizi ÇekebilirMersin'de tefeci operasyonu: 14 gözaltı
Emniyet Konya operasyon uyuşturucu
X Reklam