Konya’nın ardından bir vahşet haberi de Erzincan’dan! Valilikten açıklama geldi

Sosyal medyaya düşen ve Erzincan Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çekildiği belirtilen cep telefonu görüntülerinde ölen yavru köpeklerin poşet ve çuvallara konulduğu görülüyor. Hayvanseverin tepkisi üzerine açıklama yapan Erzincan Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurdu.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erzincan Belediyesine ait hayvan barınağında, çuval ve poşetlere konulan ölü yavru köpekleri gösteren görüntüler bir anda gündem oldu. Sosyal medyada kısa sürede birçok kişi tarafından izlenen videoya hayvanseverlerden tepki yağdı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkiler üzerine Erzincan Valiliği açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bahse konu durum ile ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

HASTALIKTAN TELEF OLMUŞLAR

Erzincan Belediyesi’nin hayvan barınağında çalışanlardan alınan bilgiye göre ise, telef olan köpeklerin, hayvanlarda görülen gençlik hastalığından dolayı telef oldukları ve bu yüzden uygun yere gömülmesi için çuvala konulduğu öğrenildi.

Erzincan kent merkezinde de sürüler halinde gezinen başıboş sokak köpekleri zaman zaman tehlike saçıyor. Kentin en işlek caddelerinden Ordu Caddesi üzerinde kaldırımda toplanan sokak köpeklerini gören vatandaşların korkudan yollarını değiştirerek araç trafiğinin seyrettiği caddenin kenarından yola devam ettikleri kameraya yansıdı.

2 BİN HAYVAN İÇİN BARINAK YAPILACAK

Erzincan'da sokak köpekleri sorunu geçtiğimiz yıl da defalarca gündem olurken, MHP'li Erzincan Belediyesi'nce 23 Aralık 2023 tarihinde yapılan açıklamada, 2 bin sahipsiz hayvanın yaşayacağı barınağın yapımına başlandığı kaydedilmişti. Açıklamada, Beybağı Mahallesi’nde 17 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanan hayvan barınağı inşaatının duvarlarının çevrildiği kaydedilerek, şu bilgilere yer vermişti:

*Erzincan'ımızın sessiz sakinlerini burada daha rahat misafir edebilmek, bakımlarını yapabilmek için hayvan hastanesinden mezarlığına kadar her şeyi düşünülmüş bir mekan olarak inşallah hizmete sunacağız.

*Duvarları çevrili bir vaziyette, yaşam alanlarında daha rahat hareket edebilmeleri için burada çadırlar oluşturulacak ve altında ıslanmadan daha kuru mekanlarda hayatlarını devam ettirecekler.

*İlgili alanlara padoklar kurularak orada misafir edilecek. Sahipsiz hayvanları 2023 Ocak ayı itibarıyla yeni barınak alanında misafir etmeye başlayacağız. İnşaat ise 2023 yılı içerisinde tamamlanacak.

İlginizi Çekebilir Köpeğin kürekle öldürülmesinde cezayı az bulan savcı itiraz etti

İlginizi Çekebilir Adana'da yasaklı ırk köpek besleyenlere 1 milyon 183 bin TL ceza