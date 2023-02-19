Koordinatör validen deprem itirafı: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin'in açıklamaları sosyal medyada olay oldu. Bilgin, "Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü" dedi.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle can kaybı sayısı 40 bini, yaralı sayısı ise 100 bini aştı.

Arama-kurtarma çalışmaları ve yardım konusunda bölgede hükümete tepkiler sürerken, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin’in itiraf gibi açıklamaları gündeme damga vurdu.

Osman Bilgin, depremzedelerle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

YÜZDE 100'ÜNÜ YIKIYORUZ: Yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Bir örnek vermek istiyorum. Nurdağı ilçesini kaldırıyoruz. Komple yıkıyoruz. Tamamını yüzde yüzünü yıkıyoruz. Yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyorum size. Şu anda 150 ölü çıkan apartman var.

BİZDE HOCALIK FAZLA: Tabii ki yüce Allah’ın takdiri ilahisi. O olmadan bir saniye bile adım atamayız ve bir saniye sonrasına da hükmedemiyoruz. Ben Trabzonlu olduğum için bizde hocalık fazladır onu da söyleyeyim. Hocam burada olduğu için çok fazla konuşmuyorum da.

KUSURA BAKMAYIN GEÇ GELDİM: Şunu anlatmaya çalışıyorum biz insan olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz onun için buraya geldik. İnsan olma gereği. Devletin temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek için geldim.

RAKAMLAR 5 KAT DAHA KÖTÜ: Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız.

ÖZÜR DİLİYORUZ: Dolayısıyla gördüğünüz İstanbul veya Erzincan depremi… Hiçbirine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silindi, yeni haritalar oluşturulacak. Devlet olarak, devletin görevlileri olarak geç gelmişsek sizden özür diliyoruz.