Köpeğin ısırdığı genç mimar hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeğini gezdirirken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisi konulan mimar Lütfü Seray (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü köpeğini dolaştıran Lütfü Seray, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Eve dönünce kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Seray yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada kuduz teşhisi konulan Seray, Gaziantep’e sevk edildi. Gaziantep’te tedavi gören Seray, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ölümü ile yakınlarını üzen Lütfü Seray’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek. Kuduz olan köpeğin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)