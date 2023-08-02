Köpeğin vücudundan 40’a yakın tüfek saçması çıktı

Küçükçekmece, Atakent Mahallesi'nde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğin vücudunda 40’a yakın tüfek saçması çıktı. Köpeğin sağ arka ayağı felç olurken duruma tepki gösteren hayvanseverler, "Sokak hayvanlarının canı bu kadar basit mi?" diye sordu.

Hakan KAYA

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Türkiye'de gün geçtikçe artan şiddet olaylarından sokaklardaki can dostları da nasibini aldı. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde iki hafta önce ‘pişmaniye' isimli sokak köpeği araç çarpması sonucu yaralandı. Hayvanseverler sağ ayağı topallayan köpeği, veterinere götürdü.

RÖNTGENİ GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR

Çekilen röntgen sonrasında hayvanseverler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Köpeğin, vücudunda 40'a yakın tüfek saçması olduğu görüldü. Veterinerde tedavi edilen köpeğin sağ arka ayağı felç olurken, saçmalar ve çarpmadan dolayı vücutta karaciğer enfeksiyonunun da olduğu öğrenildi.

“SOKAK HAYVANLARININ CANI BU KADAR BASİT Mİ?”

Yaşanan olaya tepki gösteren site sakini hayvansever Eray Yahya Erol, “Biz aslında oraya araba çarpmasından dolayı götürmüştük, ancak röntgeni gördüğümüzde şok olduk. ‘Bu nasıl olabilir' diye düşündük. Sokak hayvanlarının canı bu kadar basit mi? İnsanlarımız da çok garip başka olaylardan yaşadığı sinirlerini mutluluklarını etrafa silah sıkarak mı gösteriyorlar anlamadım. Her gece sitemizin önünde silah sesleri, sokak hayvanlarımızı kışkırtıcı hareketler, kovalamalar, tekmeler, arabayı üstlerine sürmeler. Defalarca karşılaştığımız manzara.

Ne yaptıysak sesimizi duyuramadık. Köpeğimizde yaklaşık 35-40 tane pompalı saçması var. Bu çok ciddi bir rakam. Şiddet olayları son dönemde çok arttı. İnsanlar sinirlerini bu sokak hayvanlardan almaya başladı. Bizim canımız yanıyor. Başkalarının canı yanmasın diye bir an önce önlem alınması gerekiyor. Ciddi yaptırımlar söz konusu olmalı. Verilen cezalar kesinlikle caydırıcı değil.” dedi.

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