Köpek beslerken başından vuruldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde, sokak köpeklerini besleyen Zeki Çiçek (63), başına isabet eden saçma ile yaralandı. Çiçek, kendisini, köpek beslediği için tartıştığı komşusu Orhan D.'nin (65) vurduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

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Ankara’da gerçekleşen olay, önceki gün Dostlar Mahallesi, 1354’üncü Sokakta meydana geldi. Çiçek, eşiyle birlikte yaşadığı evinin önünde sokak köpeklerini beslediği sırada, arkasından gelen bir silahtan çıkan saçma ile başına isabet aldı.

Yaralanan Çiçek, eşinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Çiçek, kendisini, daha önce tartıştığı komşusu Orhan D.’nin vurduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu.

‘KÖPEKLERİMİ VURMAYA BAŞLADI’

Zeki Çiçek, komşusunun, beslediği köpeklerden 2’sini öldürdüğünü, 3’ünü de yaraladığını ileri sürerek, “Komşum, ‘Köpekleri al mahalleden defol git’ dedi. Ondan sonra köpeklerimi vurmaya başladı. 2 köpeğim hayatını kaybetti, 3 köpeğim yaralı, 5 köpeğim de kayboldu. Bu adam kedi köpek vurmaktan zevk alıyormuş. Önceki gün de köpekleri beslerken ‘Ayıp değil mi komşu?’ diye bir ses geldi.

Döndüm ve kafamı elime attım, kanı görünce hemen polisi aradım. İlk başta sapanla attı zannettim. Ardından saçma olduğunu öğrendim ve Mamak Devlet Hastanesine gittim. Havalı tüfekle beni kafamdan vurdu. Bu çocuklarım cansız değildir, onlar için canımı ortaya koydum. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Bu civarda 50 tane köpeğe bakıyorum” dedi.

‘KUŞ AVLAYANLARIN SİLAHLARINDAN İSABET ETMİŞTİR’

Zeki Çiçek’in suçladığı Orhan D. ise olayla ilgisinin bulunmadığını ve polis tarafından ifadeye çağrılmadığını söyledi. Orhan D. “Zeki Çiçek, yaklaşık 150 köpeğe bakıyor ve baktığı alanın etrafı çevrili değil. Bu köpeklerden birisi geçen yıl eşimi ısırdı.

Onunla uzun yıllardır komşuyum. Kafasından yaralandığı gün balkonda oturuyordum. Onun köpekleri kendi arasında boğuştu. Kafasından ben vurmadım. Bu bölgeye çok sayıda yabancı geliyor; bazıları kuş vuruyor, belki onların silahlarından isabet etmiştir. Ayrıca ben de köpek besliyorum. Neden köpeklerini öldüreyim?” diye konuştu. (DHA)

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