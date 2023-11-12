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Köprüden düşen araçta 3 kişi öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde Gediz Köprüsü'nde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 15:06 - 12 Kasım 2023 Güncellenme:
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Manisa’da gerçekleşen kaza, Uşak’tan İzmir istikametine giden Çağlar Uzun (28) tarafından kullanılan 64 AJ 516 plakalı hafif ticari aracın Gediz Köprüsü üzerinden düşmesiyle meydana geldi.

Aracın köprüden yaklaşık 25 metre yükseklikten düşmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Çağlar Uzun ile araçta bulunan Naci Şen (32) yaşamını yitirdi. Sürücünün annesi Gülşen Uzun (60), ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. (AA)

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