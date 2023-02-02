Köprülü Kavşak’tan Nureddin Nebati’nin ismi kaldırıldı

15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı’nın ismini değiştirerek Dr. Nureddin Nebati Köprülü Kavşağı yapan AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gelen tepkiler üzerine tabelayı söktü.

Ahmet KAYA

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Geçtiğimiz yılın son meclis toplantısında Haliliye İlçesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın adının Dr. Nebati Köprülü Kavşağı olarak değiştirilmesinin ardından önceki gün bu karar doğrultusunda kavşağa yeni ismi tabelası takılmış, alel acele yapılan bu değişim sırasında ise 15 rakamı sökülmemişti.

TEPKİ YAĞDI

Karara her kesimden tepki eldi. Eski AKP'li Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Bilal Tekatlı sosyal medya hesabından, “Şimdi bir düşünün. Eğer, muhalif bir belediye 15 Temmuz diye anılan bir köprünün adını silseydi ne denirdi?” diye sordu.

Tekatlı, tepkisinin devamında ise, “Her geçildiğinde darbecilerin tel'in edildiği, şehitlerimizin yad edildiği bir ismi silmek kime yaranmaktır? Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski dostlara sinyal mi çakmaktadır? Pensilvanya'da poz verenlerin ismini 15 Temmuz ismi yerine yazmak kimsenin haddi değildir. Bunun ayakkabı yalanmaktan ne farkı var?” şeklinde sürdürdü.

GECE YARISI OPERASYONUYLA SÖKÜLDÜ

15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı isminin Dr. Nureddin Nebati Köprülü Kavşağı alarak Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da tepkisi SÖZCÜ internet sitesinde, “AKP'li belediye 15 Temmuz'u sildi, Nebati'nin adını verdi” başlığıyla okuyuculara duyurdu. Tepkiler üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece yarısı Dr. Nureddin Nebati Köprülü Kavşağı tabelasını söktü. Kavşağa eski isminin verileceği öğrenildi.

ŞEHİTLERİN İSMİ AYNI HIZLA YERİNE TAKIN

Karar sonrası yeni bir paylaşım yapan eski AKP'li belediye meclis üyesi ve başkan vekili Bilal Tekatlı, “15 Temmuz şehitlerini inciterek ismini köprüden kaldırdınız. Biz tepki gösterince de gece anızın Sn. Nebati'nin ismini yerinden söktünüz. Köprüye şehitlerimizin ismini aynı hızla geri takılsın. Sayın Nebati'e olan diyet borcunuzu başka yerde ödeyin” diye yazdı.