Koray Aydın, ‘Mehmet Cengiz’ iddiasına yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'le özel bir görüşme yaptığı iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Aydın bu iddiaya yanıt verdi.

Veli TOPRAK

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İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan ayrılmasından sonra bazı gizli görüşme iddiaları ortaya atıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in özel bir görüşme yaptığı iddia edildi. Görüşmenin Özaltın İnşaat'ın Ankara'daki merkezinde yapıldığı öne sürüldü.

Koray Aydın, iddialara şu ifadeleri kullanarak yanıt verdi:

– “Beşli Çete” temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İYİ Parti'nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum.

ALÇAKÇA BİR İFTİRA

– “Beşli Çete” kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener’dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında ‘Beşli Çete'den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır.

– Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İYİ Parti’yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen “Beşli Çete” temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır.

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