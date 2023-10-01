Koruma altındaki kuşları avlayan yabancı uyruklu kişi yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesi sınırları içiresinde bulunan ve koruma altındaki Bafa Gölü’nde kapan ve tuzak kurarak yırtıcı ve koruma altında bulunan kuşları avlayan yabancı uyruklu kişi suçüstü yakalandı. Şahsın sınır dışı edileceği açıklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda kapan ve tuzak kullanarak yırtıcı kuşları avlayan yabancı uyruklu şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Bölgede bir ihbarı değerlendiren ve koruma kontrol faaliyetleri sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir şahsın kapan ve tuzak kullanarak yırtıcı kuşları avladığını tespit etti.

Şahsın yakaladığı 2 atmaca ile canlı mühre olarak kullanılan 6 güvercin ve 1 fare ekipler tarafından doğaya salınırken, kaçak avda kullanılan kapan ve dürbüne de el konuldu.

Ekipler tarafından para cezası uygulanan şahıs, Sarıkemer Jandarma Karakolu ekiplerine teslim edildi.

Şahsın işlemlerinin ardından yurt dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği öğrenildi.

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