Kötü koku yayılan evden cansız bedeni çıktı
Adana'da komşularının kötü koku ihbarı üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği evden yalnız yaşayan Serdar Ömezli'nin (48) cansız bedeni çıktı. Ömezli'nin bir hafta önce öldüğü sanılıyor...
Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde Serdar Ömezli’nin, yalnız yaşadığı zemin kattaki dairesinden kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri öğle saatlerinde polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ömezli’nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Ömzeli’nin cesedi, yapılan çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)