Kovulan berberden bıçaklı baskın: Savaş çıkacak herkes mevzi alsın

İstanbul'da çalıştığı berberden kovulan Polat Sağ, lojmanı bastı. Sağ, "Savaş çıkacak birazdan herkes mevzi alsın" diyerek, patronuna bıçak çekti.

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Olay, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Polat Sağ, çalıştığı berber dükkânından kovulduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Dükkân içerisinde bulunan diğer çalışanlara bağırıp hakaretler etti.

Sağ, iddialara göre iki arkadaşıyla, dükkân sahibinin çalışanlara tahsis ettiği lojmana gitti. Sağ lojmandaki arkadaşlarına “Savaş çıkacak birazdan herkes mevzi alsın” diyerek yatağının altında sakladığı bıçağı aldı.

ARBEDE YAŞANDI

Polat Sağ ve arkadaşları yanlarına aldıkları bıçaklarla dükkanın önüne giderek patronu beklemeye başladı. Olay yerine gelen dükkân sahibi Azer Gökhan Karahan ve arkadaşları konuşarak sorunu çözmek istedi. Ancak Sağ ve arkadaşlarının yanındaki bıçakları görünce iki grup arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedede Karahan ve arkadaşlarıyla kavga eden Polat Sağ’ın arkadaşları kaçmaya çalıştı. Sağ ile bir arkadaşı kaşından yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası Azer Gökhan Karahan ile ortağı karakola giderek şikâyetçi olurken, Polat Sağ ile arkadaşlarının memleketleri Adana’ya gittiği öne sürüldü. (DHA)

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