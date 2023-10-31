Kovuldukları restoranı kalaşnikofla taradılar

İstanbul’da taşkınlık yaptıkları restorandan kovulan 4 kişi geri dönüp iş yerini kalaşnikofla taradı. Şüpheliler polis ekiplerince belirlenerek saldırıda da kullandıkları çok sayıda silahla yakalandı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi, 2.Hürriyet Caddesi'deki olay 17 Ekim'de gerçekleşti. 4 kişilik bir gurup lüks bir araçla restorana geldi. Ancak içerideki müşterileri rahatsız eden grup restoran görevlilerince dışarıya çıkarıldı.

Araçlarına binerek ayrılan şüpheliler sabah saatlerinde geri döndü. Araçlarını park eden şüpheliler uzun namlulu silah ve tabancalarla iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. 4 kişi olay yerine geldikleri araçla kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerine çok sayıda mermi isabet etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntüleri dehşete düşüren olayı gerçekleştiren şüpheliler tek tek belirlendi.

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı. Özel harekat polisi eşliğinde baskın düzenlendi. Polisin peşinde olduğu 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Aramalarda ise gizli bir bölmede uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Umut D.'nin 15, Hakkıcan U.'nun 6, Adem K.'nın ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde 4 şüphelinin lüks bir otomobilden indiği görülüyor.

Yüzlerinde maske olan şüphelilerden birinin elindeki Kalaşnikof marka uzun namlulu silah dikkat çekiyor. Yürüyerek restoran önüne giden şüphelilerin tabanca ve uzun namlulu silahla ateş ettikleri anlar da kameralara yansıyor.